رياضة | بعد واقعة الفندق "المسيئة" .. الخطيب ينفجر غضبا ويتخذ قرارا ناريا ضد ثنائي الأهلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد واقعة الفندق "المسيئة" .. الخطيب ينفجر غضبا ويتخذ قرارا ناريا ضد ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارا صارما بشأن ثنائي الفريق بعد المشادة التي وقعت بينهما.
بعد واقعة الفندق "المسيئة" .. الخطيب ينفجر غضبا ويتخذ قرارا ناريا ضد ثنائي الأهلي
وأعلن الأهلي ترحيل كلًا من خالد عصر وعمر بدير لاعبي فريق تنس الطاولة المتواجد حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لاساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي.
وكان الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي قد تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من أشرف عبدالفتاح المدير الفني للفريق بكل تفاصيل الواقعة ورفع مدير النشاط الرياضي الأمر إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلي.
وكانت بعثة فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، وصلت، أمس إلي دولة المغرب لخوض منافسات بطولة الأندية العربية رقم 31، التي تقام في مدينة أغادير خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر الجاري.
وينافس الأهلي في البطولة، 20 فريقا، أبرزهم، نادي التضامن والفحيحيل من الكويت، والريان وقطر القطري، و والبحرين وسار البحريني.
وتقام البطولة من 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 فرق، يتأهل أول وتاني المجموعة إلي الأدوار النهائية في البطولة.
يذكر أن الأهلي حصل علي لقب البطولة العربية العام الماضي، بعد الفوز بالمركز الأول، بينما أحتل البحرين البحريني المركز الثاني.
ويمثل الأهلي في البطولة 4 لاعبين هم : سيد لاشين، ومحمد البيلي، ومحمد شومان، وشادي مجدي، فيما تم استبعاد كل من خالد عصر وعمر بدير.
ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، الخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.