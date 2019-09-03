رياضة | بعد واقعة الفندق "المسيئة" .. الخطيب ينفجر غضبا ويتخذ قرارا ناريا ضد ثنائي الأهلي

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرارا صارما بشأن ثنائي الفريق بعد المشادة التي وقعت بينهما.

بعد واقعة الفندق "المسيئة" .. الخطيب ينفجر غضبا ويتخذ قرارا ناريا ضد ثنائي الأهلي

وأعلن الأهلي ترحيل كلًا من خالد عصر وعمر بدير لاعبي فريق تنس الطاولة المتواجد حاليًا في المغرب للمشاركة في البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق وذلك نظرًا لاساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي.

وكان الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي قد تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم من أشرف عبدالفتاح المدير الفني للفريق بكل تفاصيل الواقعة ورفع مدير النشاط الرياضي الأمر إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلي.