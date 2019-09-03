رياضة | شوبير: الأهلي كان لديه الذكاء لتحول كل الهجوم على فايلر إلى الإشادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: الأهلي كان لديه الذكاء لتحول كل الهجوم على فايلر إلى الإشادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد الإعلامي أحمد شوبير بإدارة النادي الأهلي، وما فعلته خلال مؤتمر تقديم السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.
وقال شوبير خلال برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يُذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"إدارة النادي الأهلي كان لديها من الذكاء في أن تحول كل الهجوم على المدير الفني الجديد رينيه فايلر من الهجوم إلى الإشادة".
وأضاف :"ما فعلته إدارة الأهلي ما هو إلا ذكاء، حيث قاموا بهشتاج تدعيم للمدرب الجديد، ثم قاموا بتوضيح الأمور للجمهور بالاستراتيجية التي يعملون بها، ورغبتهم في تجربة جديدة مستعينن بالأمثلة مثل برونو ميتسو وهيرفي رينادر وأليو سيسيه وجمال بلماضي".
وتابع :"هذا الأمر قام بتهدئة الجمهور نوعًا ما لكن الأهم من وجهة نظري هو الطريقة التي تم بها تقديم المدرب السويسري بالأمس، فالمؤتمر الصحفي كان في قمة "الشياكة" و "الأناقة" والرقي وهذا أمر هام للغاية".
وزاد :"هناك أمر يحدث داخل النادي الأهلي ويلقى إعجابي وهو أن الجهاز المعاون للمدرب الجديذ يجلس أمامه وليس بجواره".
وواصل :"طريقة المؤتمر والأسئلة كان بها أناقة ورقي شديد، كما أن كابتن طه إسماعيل خلال المؤتمر لقى إعجابي بشدة، فكان واضحًا جدًا".
وزاد :"الكابتن طه إسماعيل خلال المؤتمر أكد بأنه كان هناك مخاطرة ولا بد من وجودها، وأكد أن اللجنة وكابتن محمود الخطيب تتحمل المسئولية كاملة في اختيارها للمدرب السويسري".
وأوضح :"المدير الفني الجديد تحدث بشكل جيد للغاية على النادي الأهلي وقيمته".
وأتم :"الكثير بدأ يُغير رأيه في المدرب، والبعض الأخر سينتظر، وأنا من المنتظرين، لن أؤيد أو أهاجم كما قلت بالأمس، سأنتظر وأرى في حالة نجاح رينيه سنشيد باختياره".