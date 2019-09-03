رياضة | شوبير: الأهلي كان لديه الذكاء لتحول كل الهجوم على فايلر إلى الإشادة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: الأهلي كان لديه الذكاء لتحول كل الهجوم على فايلر إلى الإشادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بإدارة النادي الأهلي، وما فعلته خلال مؤتمر تقديم السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وقال شوبير خلال برنامجه "ساعة مع شوبير" والذي يُذاع عبر إذاعة "أون سبورت" :"إدارة النادي الأهلي كان لديها من الذكاء في أن تحول كل الهجوم على المدير الفني الجديد رينيه فايلر من الهجوم إلى الإشادة".

وأضاف :"ما فعلته إدارة الأهلي ما هو إلا ذكاء، حيث قاموا بهشتاج تدعيم للمدرب الجديد، ثم قاموا بتوضيح الأمور للجمهور بالاستراتيجية التي يعملون بها، ورغبتهم في تجربة جديدة مستعينن بالأمثلة مثل برونو ميتسو وهيرفي رينادر وأليو سيسيه وجمال بلماضي".