انت الان تتابع تصفيات كأس أوروبا 2020: انسحاب بيبي من تشكيلة البرتغال لمواجهتي صربيا وليتوانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرتغالي بيبي

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مساء الإثنين أن قطب دفاع منتخب بلاده وفريق بورتو المخضرم بيبي انسحب التشكيلة المدعوة لمواجهة صربيا وليتوانيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، وسيحل الواعد فيرو مكانه.

وأوضح الاتحاد البرتغالي أن بيبي (36 عاما) غير مؤهل لخوض المباراتين بعد خضوعه لسلسلة من الفحوصات، دون المزيد من التوضيحات.

وتابع أن قطب دفاع بنفيكا الواعد فيرو (22 عاما) حظي بالمناسبة بفرصة التواجد للمرة الاولى في صفوف المنتخب الأول لتعويض غياب بيبي.

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وتحل البرتغال، بطلة أوروبا 2016 ودوري الأمم 2019، ضيفة على صربيا السبت المقبل في بلغراد ثم على ليتوانيا الثلاثاء المقبل في فيلنيوس ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحتل البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطتين من مباراتين بفارق ثمان نقاط خلف أوكرانيا المتصدرة والتي لعبت أربع مباريات حتى الان على غرار لوكسمبورغ الثانية برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف أمام صربيا الثالثة والتي خاضت ثلاث مباريات، فيما تحتل ليتوانيا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات.