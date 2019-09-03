شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفرط ليفربول في صلاح من أجل ضم مبابي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرزت صحيفة ميرور الإنجليزية، الثلاثاء، تقرير نشره موقع «روسينج ذا كوب» المهتم بأخبار نادي ليفربول، حث خلاله إدارة الريدز بالتخلي عن خدمات محمد صلاح، للاستفادة بالمقابل المادي لرحيله في تدعيم صفوف الفريق خلال الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن بيع الدولي المصري محمد صلاح سيساعد في تمويل صفقات كبرى بإمكان الإدارة إتمامها، ومن بينها النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أو جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، أو كاي هافرتز، لاعب بايرليفركوزن.

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وأشارت «ميرور» إلى أن تقرير «روسينج ذا كوب» حث إدارة ليفربول على تكرار نفس الحيلة التي قام بها عندما باع كوتينيو إلى برشلونة، واستغل أموال الصفقة في تعزيز صفوف الفريق بضم فيرجيل فان ديك، والحارس أليسون، اللذين ساهما في حصد الفريق لقب دوري أبطال أوروبا، وخسارة لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ويعتقد موقع «روسينج ذا كوب» أن المدير الرياض في ليفربول مايكل إدوارد يجب أن يستفيد من صلاح الصيف المقبل، لتحسين فريق الريدز بشكل أفضل.

ويقول تقرير «روسينج ذا كوب» أن ضم هافرتز من باير ليفركوزن مع حسم صفقة مبابي أو سانشو، سيكون أمر مثالي لليفربول في الموسم المقبل.