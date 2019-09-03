شكرا لقرائتكم اكتمال قائمة فريق مصر المقاصة بـ30 لاعبا آخرهم حاوى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد الصفقة الأخيرة التى عقدها مسئولو المقاصة بضم أيمن حفنى صانع ألعاب نادى الزمالك، اكتملت قائمة فريق مصر المقاصة بـ 30 لاعباً بين صفوف الفريق الفيومى. وسيتم غلق باب القيد منتصف سبتمبر الجارى حيث يسدل الستار على الميركاتو الصيفى. ويستأنف فريق مصر المقاصة اليوم إلى التدريبات بعد الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق الفيومى لمدة 3 أيام بدأت السبت الماضى، عقب وداع كأس مصر من الدور ربع النهائى بعد الخسارة أمام الزمالك بهدف نظيف. Advertisements وجاءت قائمة مصر المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدى – محمد كوكو. خط الدفاع: أحمد مودى – شريف حازم – محمد دبش – عاصم سعيد – أحمد ياسين -أحمد صبيحة- حسنى فتحى – عصام صبحى – أحمد محسن – هانى سعيد. خط الوسط: خالد اوتشو – محمد تونى – مصطفى شبيطة – صلاح ريكو – ميدو جابر – أيمن حفنى – باولن فوافى – محمد مسعد – شيملس بيكلى ــ محمد ابراهيم – محمد رمضان – صلاح عاشور. خط الهجوم: عبدالله مجدى – عمرو مرعى – اودو موسيس – صلاح أمين – محمد دسوقى.

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