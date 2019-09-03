شكرا لقرائتكم باسم على استثناء فى ملف المعارين بالأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقليد جديد يتبعه النادى الأهلى منذ الموسم الماضى، فيما يخص ملف جميع لاعبى النادى الذين يتم إعارتهم لأندية محلية.

ويتمثل التقليد فى وضع بند فى عقود جميع اللاعبين المعارين يمنع مشاركتهم أمام الأهلى فى جميع المسابقات، وهو الأمر الذى حدث مع جميع اللاعبين الذين تم إعارتهم مؤخراً ومنهم محمد شريف وأحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق، إلا أن باسم على يمثل استثناءً فى هذا الأمر.

وعلم "الخليج 365" أن عقد إعارة باسم على للجونة لم يشمل بند منع لعبه للأهلى، بعد رفض اللاعب لهذا الأمر، ليصبح باسم على هو الاستثناء الوحيد، وسيكون باسم على هو اللاعب الوحيد المعار من الأهلى الذى سيكون من حقه المشاركة أمام الفريق الأحمر.