شكرا لقرائتكم تولى إيهاب جلال تدريب المنتخب يضع المصري فى ورطة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب الوطني، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، وحال توليه المسئولية بشكل رسمي سيضع النادي البورسعيدي فى ورطة فنية، كما يرى محمد الخولي نائب رئيس النادي.

قال الخولي فى تصريحات إذاعية، عدم تلقي اتصالات من جانب أى مسئول باتحاد الكرة، بخصوص تولي إيهاب جلال المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، ونفس الأمر بالنسبة للمدرب الذى يستعد حاليا لقيادة المصري فى بداية مشواره بالدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

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ويرى نائب رئيس النادي المصري، أن رحيل إيهاب جلال فى الوقت الحالي، سيعرض ناديه لأزمة فنية كبيرة، خاصة أن الموسم أوشك على الانطلاق، مشددا أن مصلحة الوطن ستكون فوق الجميع لكن هذا لا يمنع تعرض ناديه لأزمة كبيرة وقتها.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، إعلان اتحاد الكرة قائمة تضم 5 مدربين لتولي تدريب المنتخب الوطني هم : حسن شحاتة، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو، وحسام البدري وإيهاب جلال.