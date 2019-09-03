شكرا لقرائتكم فرج عامر : أتمنى تولى التوأم قيادة المنتخب ولكن إيهاب جلال الأقرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري هو الأقرب لتولي منصب مدرب المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة.

قال فرج عامر فى تصريحات إذاعية أنه يتمنى تولي حسام حسن المسئولية الفنية لتدريب منتخب مصر، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، لكنه يتوقع أن إيهاب جلال هو الأقرب لتولي المسئولية.

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وأضاف فرج عامر أن تولي تدريب المنتخب شرف كبير، وحال اختيار حسام حسن للمهمة سيكون شرف لسموحة والتوأم، لأنه واجب وطني على الجميع ولا يمكن التأخر عن تلبية نداء المنتخب ولكن لم تحدث أى اتصالات من جانب مسئولي اتحاد الكرة مع النادي السكندري أو التوأم فى هذا الشأن.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، إعلان اتحاد الكرة قائمة تضم 5 مدربين لتولي تدريب المنتخب الوطني هم : حسن شحاتة، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو، وحسام البدري وإيهاب جلال.