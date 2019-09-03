السويسري فايلر مدرب الأهلى يبدأ حفظ أسماء اللاعبين...

جدة - عمرو شويل يعكف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى على حفظ أسماء اللاعبين بمساعدة أرقامهم، بعد تسلمه تقرير كامل عن جميع اللاعبين المقيدين فى القائمة الحمراء فى الموسم المقبل.

وتسلم فايلر تقرير يشمل أسم كل لاعب وسنه ومركزه ورقم قميصه، وهو الأمر الذى سيساعده فى حفظ أسماء اللاعبين فى أسرع وقت، خاصة وأن الفريق مقبل على العديد من التحديات الهامة سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت التى تقام يوم 14 من سبتمبر الجارى فى غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ينتظر عشاق النادى الأهلى فى كل أنحاء العالم البداية الجديدة مع المدرب السويسرى رينيه فايلر، الذى تولى المسئولية رسمياً اليوم وسط عدد من التحديات التى تنتظر المدير الفنى الجديد، خاصة أنه جاء عقب مجموعة من الإخفاقات التى شهدتها القلعة الحمراء سواء محلياً أو قاريا.

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وقدم النادى الأهلى اليوم رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول، والذى تم التعاقد معه خلال الأيام الماضية، ووصل فى ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى القاهرة لقيادة الفريق استعداداً للمباراة المرتقبة للنادى أمام كانو سبورت الغينى يوم 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وبينما الجميع يتأهب للموقعة الأولى للمدرب الجديد، إلا أن هناك عددا من التحديات تواجهه على رأسها بطولات أفريقيا التى يمنى الأهلى النفس بالتتويج بها بعد غيابها عن النادى منذ 2013.