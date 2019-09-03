شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تستقر على موعد السوبر المصرى ومكانه بعد تأجيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على إقامة السوبر المصرى، الذى يجمع الأهلى –بطل الدورى لموسم 2017-2018 – والزمالك بطل كأس مصر موسم 2017 يوم 19 سبتمبر الجارى بدلا من 18 من نفس الشهر لارتباط الفريقين بمبارياتهم فى دورى أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر.

ولم تحسم اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ملعب مباراة السوبر، وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، خاصة أنه من المرجح أن يكون اللقاء داخل مصر وليس فى الخارج، كما كان قبل ذلك بعد إقامته فى الإمارات لضيق الوقت.

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يلتقى الأهلى مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر فى ذهاب دور الـ32 لدورى ابطال أفريقيا وفى نفس الدور يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى فى عقر داره.