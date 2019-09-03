الامارات | صفقة غريبة.. ريال مدريد وباريس سان جرمان يتبالان حرّاس المرمى

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة غريبة.. ريال مدريد وباريس سان جرمان يتبالان حرّاس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وإعارة حارسه الفرنسي ألفونس أريولا الى النادي الإسباني، قبيل إقفال باب الانتقالات الصيفية.

وأفاد نادي العاصمة الفرنسية الإثنين أن نافاس (32 عاما) انضم الى صفوفه بعقد لأربعة أعوام، بينما انتقل أريولا (26 عاما) الى النادي المدريدي على سبيل الإعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي