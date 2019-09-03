شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى الـ7 لرحيل «الجوهري».. جنرال الكرة الذي تربع على قلوب المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحل، اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة، لرحيل أسطورة التدريب المصرية، الجنرال محمود الجوهري، مدرب المنتخب الوطني الأول الأسبق، والذي فارق الحياة في الـ3 من سبتمبر عام 2012، عن عمر ناهز الـ74 عامًا.

ولد «الجوهري» في 20 فبراير 1938، وبدأ حياته الكروية لاعبـًا بالنادي الأهلي خلال الفترة منذ 1955 وحتى عام 1966، لكنه لم يحالفه التوفيق واعتزل الكرة مبكرًا عقب تعرضه لإصابة في الركبة.

صورة أرشيفية للكابتن محمود الجوهري، المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، وإبراهيم حسن، لاعب المنتخب الأسبق، خلال إحدى المبارايات. - صورة أرشيفية

عُرف الجوهري بـ«الجنرال» بسبب خلفيته العسكرية، كونه ضابطًا سابقًا بالجيش، وشارك في حرب أكتوبر، ولكن شغفه بالرياضة دفعه لتسوية معاشه مبكرًا، والخروج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة.

محمود الجوهري - صورة أرشيفية

فاز «الجوهري» مع الأهلي وهو لاعب بستة ألقاب للدوري، بالإضافة لثلاثة ألقاب للكأس، كما نال مع الفراعنة كأس أمم أفريقيا عام 1959 وحصد لقب «هدّاف البطولة»، بالإضافة لمشاركته مع المنتخب المصري في حصد المركز الرابع بالأوليمبياد التي أقيمت بطوكيو 1964 بعد الخسارة من ألمانيا الشرقية في مباراة تحديد المركز الثالث.

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محمود الجوهرى - صورة أرشيفية

بعد الاعتزال، انتقل الجوهري إلى مجال التدريب مع فرق الناشئين في الأهلي، حيث عمِل مدربًا مساعدًا في النادي الأهلي مع الكابتن عبده صالح الوحش، قبل أن ينتقل لقيادة فريق 21 عامًا الذي كان يضم نواة التشكيلة التي هيمنت على الألقاب المحلية في وقت لاحق.

محمود الجوهري - صورة أرشيفية

إنجازات الجوهري كمدرب بدأت مع الفريق الأول في الأهلي بالفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1982 لأول مرة في تاريخ النادي، ثم التتويج بلقب كأس أفريقيا للأندية أبطال الكأس.

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«الجوهري» هو أول مدرب مصري يتولي تدريب فريقي الأهلي والزمالك في تاريخ الكرة المصرية، ونجح مع الزمالك في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993م، والفوز بكأس السوبر الأفريقي بعد أن تغلب على الأهلي في جوهانسبرج مطلع عام 1994.

محمود الجوهري وجهازه المعاون - صورة أرشيفية

تمكن الجوهري كمدرب مع المنتخب الوطني من الوصول إلى كأس العالم (عام 1990) لثاني مرة في تاريخه، كما فاز تحت قيادته الفراعنة بلقب كأس العرب في 1992، ولقب كأس الأمم الأفريقية (عام 1998)، والتي أقيمت في بوركينا فاسو.

وأنهى جنرال الكرة المصرية مشواره التدريبي مع منتخب الأردن الذي انضم إليه في 2002، وقاده للتأهل إلى كأس الأمم الآسيوية للمرة الأولى في تاريخه، إضافة إلى الوصول لربع نهائي كأس الأمم الآسيوية عام 2004 ببكين، كما حصل معه على المركز الثالث في البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخ الأردن والحصول على وصيف كأس غرب آسيا.