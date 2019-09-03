أول تعليق من تركي آل الشيخ على تعاقد الأهلي المصري مع فايلر

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

سخر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، من تعاقد الأهلي المصري مع السويسري رينيه فايلر، لتدريب الفريق.



وأكد آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن فايلر، عرض عليه من قبل لتدريب الشباب السعودي، وأنه رفض ذلك.

وقال آل الشيخ، تعليقا علي فيديو لطه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، يتحدث فيه عن فايلر: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً أنه من شخص تجاوز الـ80 في عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارة الخبرة عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف".

وأضاف: "كنت أتمنى أن أرى سباليتي لو كان صحيحاً أنه وافق، علماً بأنه طلب مني راتبا يصل إلى 6 ملايين يورو، وهو الراتب الذي كان يتقاضاه بالحوافز في الإنتر عندما تفاوضت معه في فترة قريبة لإحدى المشاريع الرياضية لي، لكن هذا لا يمنع أن السويسري مدرب محترم رغم استمراره عاطلا لفترة طويلة وأعتقد أنه طور نفسه فيها ".

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وواصل: "أعرفه جيداً فقد عرض علي عندما كنت مسؤولا عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب، وفضل الشباب وقتها التعاقد مع اسم أكبر، عموماً كان وقتها سعره بمليون و300 ألف يورو شاملة طاقمه التدريبي وكان قد غادر بلجيكا مباشرة، ما شاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ماقعدوا في البيت زيادة".

يذكر أن تقارير أكدت أن الأهلي تعاقد مع فايلر مقابل 2.2 مليون يورو سنويا.

وفي تغريدة أخرى قال: "إلا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم الي اتصورت معاه في السحور برمضان (خالد الدرندلي) وعملوا جلسات وانعقادات هما فينهم دول على عضوة مجلس الإدارة اللي بتقول أنا لم أحصل على أي شيء مثلهم وأهانت الجمهور في حسابها الشخصي".

وأضاف: "مش دي اللي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكوا، عارف ليه أنا نزلت البوست ده واللي قبله عشان أساعدك تبقى وأديلك ذريعة وشماعة تعلق عليها أخطائك، وبنصحك نصيحة قول عندي شد عضلي في أصبع رجلي اليمين الصغير وروح ألمانيا غير جو لغاية ما تهدى الأمور هي عادتك ولا هاتشتريها".

وختم: "هما نايمين ولما يصحو هيعملوا كمان نايمين".