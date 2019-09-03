تعليق غوستافو كويلار بعد وصوله الرياض للانضمام لصفوف الهلال

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
وصل الكولومبي غوستافو كويلار المنتقل حديثا الى لصفوف الهلال إلى العاصمة السعودية “الرياض” للانتظام في تدريبات الفريق حيث تواجد في المطار عدد من جماهير النادي لاستقبال اللاعب بعد وصوله.
وكان الهلال وقع مع كويلار عقدا لمدة 4 مواسم قادما من نادي فلامنغو البرازيلي .
وقال كويلار في تصريحاته :" أهلا جماهير الهلال ، سعيد جدا بتواجدي وقربي من النادي، أتمنى أن نفرح سويا، وأنا سعيد جدا بهذا الاستقبال".
واضاف :"تركت أفضل ناد في أمريكا الجنوبية للانضمام لأفضل نادٍ في آسيا، وأتمنى أن أستمر طويلًا وأحقق النجاحات. تحياتي للجميع"
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