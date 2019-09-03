تعليق غوستافو كويلار بعد وصوله الرياض للانضمام لصفوف الهلال

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

وصل الكولومبي ​غوستافو كويلار​ المنتقل حديثا الى لصفوف ​الهلال​ إلى العاصمة ​السعودية​ “الرياض” للانتظام في تدريبات الفريق حيث تواجد في المطار عدد من جماهير النادي لاستقبال اللاعب بعد وصوله.



وكان الهلال وقع مع كويلار عقدا لمدة 4 مواسم قادما من نادي ​فلامنغو البرازيلي​ .

وقال كويلار في تصريحاته :" أهلا جماهير الهلال ، سعيد جدا بتواجدي وقربي من النادي، أتمنى أن نفرح سويا، وأنا سعيد جدا بهذا الاستقبال".

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واضاف :"تركت أفضل ناد في أمريكا الجنوبية للانضمام لأفضل نادٍ في آسيا، وأتمنى أن أستمر طويلًا وأحقق النجاحات. تحياتي للجميع"