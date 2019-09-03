رسمياً.. جالات سراي التركي ينجح في التعاقد مع فالكاو

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

نجح نادي غلطة سراي التركي، في التعاقد مع المهاجم الكولومبي الدولي ​راداميل فالكاو​، لـ 3 مواسم مقبلة، قادمًا من ​موناكو​ الفرنسي.



وفي بيان صادر عن النادي التركي نشره الموقع الرسمي للفريق على الانترنت جاء فيه: "توصلنا لاتفاق مع اللاعب المحترف راداميل فالكاو، ومع نادي موناكو للتعاقد مع اللاعب دون أي صعوبات".

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وأضاف: "اللاعب سيحصل خلال المواسم الثلاثة ابتداء من هذا الموسم على 5 ملايين يورو".

وقام النادي التركي بنشر رسالة باللغة الانكليزية عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر الاجتماعية كتب فيها "تمت مهمة فالكاو".