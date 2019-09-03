سانشيز يحن للماضي.. ويوجه سؤالا صعبا لسولسكاير

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أفصح نجم المنتخب التشيلي، أليكسز سانشيز المنتقل حديثا إلى انتر ميلان الايطالي، عن عدم ندمه من الانضمام خلال الفترة الماضية في صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وانضم التشيلي البالغ من العمر 30 عامًا، لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد 19 شهرًا قضاها في قلعة الأولد ترافورد.

وقال سانشيز في تصريحات لهيئة الإذاعة الريطانية "بي بي سي": "أنا سعيد للغاية لذهابي إلى مانشستر يونايتد، دائمًا ما قلت ذلك، فهو الفريق الأكثر تتويجًا في إنجلترا".

وأضاف: "عندما ذهبت إلى آرسنال، كان الأمر مذهلا، وشعرت بالسعادة هناك، ولكن مانشستر يونايتد كان يتطور في ذلك التوقيت، ويتعاقد مع اللاعبين للفوز بشيء ما، أردت الانضمام إليهم والفوز بكل شيء، وبالتالي لا أشعر بالندم".

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وتابع: "دائمًا ما أكون سعيدًا عند تمثيل المنتخب الوطني، وكنت سعيدًا أيضًا في مانشستر يونايتد، ولكني أخبرت أصدقائي برغبتي في المشاركة".

وواصل: "إذا منحنى مانشستر الفرصة للعب، لكنت قدمت أفضل ما لدي، ولكن في بعض الأحيان أشارك لمدة 60 دقيقة، ولا أشارك في المباراة التالية، ولا أعرف السبب".

وقبل الانتقال إلى إنتر، لم يشارك سانشيز في الفترة الإعدادية للموسم مع مانشستر يونايتد، ولم يظهر في أول 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، بعدما أشار النادي إلى معاناة سانشيز من الإصابة حينها مع منتخب بلاده.

وعن ذلك علق التشيلي: "شعرت أنني بحالة جيدة، أرى أنني قدمت مستوى طيبا في كوبا أمريكا، وبعد ذلك، تتوقف مشاركتك في الفترة الإعدادية على المدرب، نحتاج بالتوجه بالسؤال إليه وليس لي".