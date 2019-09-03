باريس سان جيرمان يضم إيكاردي بعقد إعارة من إنتر ميلان

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم مساء الاثنين ضم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان الإيطالي بعقد إعارة لمدة موسم واحد، لتكون بمثابة نهاية، ولو مؤقتة، لفترة صعبة عاشها إيكاردي مع الفريق الإيطالي.



وأعلن سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي عن صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، قبيل غلق سوق الانتقالات الصيفية بالدوري الفرنسي، ويتضمن عقد الإعارة بندا يسمح بالتعاقد النهائي مع اللاعب، لكن لم يجر الكشف عن قيمته.

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وقال إيكاردي في تصريحات لموقع النادي الفرنسي على الإنترنت "أود أن أشكر باريس سان جيرمان على هذه الثقة. سأقدم كل ما لدي من أجل مساعدة فريقي الجديد في كل المسابقات."

وأضاف "باريس سان جيرمان بات يتمتع بمكانة قوية على ساحة كرة القدم الدولية، وجذب عددا من أبرز اللاعبين في الأعوام الأخيرة. فالزخم حاضر بقوة في باريس وسقف الطموح مرتفع، وأنا واثق من أننا نتمتع بكل الإمكانيات هنا للتقدم أكثر."

ورفع إيكاردي دعوى قضائية ضد إنتر ميلان مطالبا بتعويض قيمته 5ر1 مليون يورو (7ر1 مليون دولار)، بداعي أنه تعرض للتمييز في النادي من خلال استبعاده دون سبب من الفريق، والذي يدربه حاليا المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي.