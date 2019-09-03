شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى يجتمع مع جهاز الصربى “ميودراج يسيتش”... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ، المشرف العام على قطاع الكرة مع أعضاء الجهاز الفنى المعاون والذى ضم كل من صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى وأكرم علياوى مخطط الأحمال.

يأتى هذا عقب تعاقد مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع الصربى “ميودراج يسيتش” مديرا فنيا جديدا للفريق الأول.

Advertisements

ويحرص عثمان خلال الاجتماع على حث أعضاء الجهاز المعاون على تسهيل مهمة المدرب الجديد من خلال تقديم كل التفاصيل التى تخص الفريق ورصد نقاط القوة والضعف للفريق من أجل العمل عليها قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأكد رئيس النادى الإسماعيلى على ضرورة العمل على قلب رجل واحد، سعيا لتحقيق أفضل النتائج وإسعاد الجماهير الكبيرة التى تؤازر الفريق من كل بقاع الجمهورية.

واختتم عثمان الاجتماع بضرورة بذل كل عضو بالجهاز الفنى قصارى جهده، مشددا على ثقته فى عودة الفريق إلى المنافسة على الألقاب من جديد.