شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه أف سى مصر ودياً الخميس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار مواجهة اف سى مصر ودياً الخميس المقبل على ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد.

فيما يخوض فريق الإنتاج الحربى فى الرابعة والنصف، عصر اليوم الثلاثاء،، مباراة ودية مع نظيره طنطا على ستاد المصانع الحربية، فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

وفاز الإنتاج الحربى على انبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

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كما تعادل فريقا الإنتاج الحربى وأسوان سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاربعاء الماضى، ثم فاز على بداوى المنصورة أحد فرق القسم الثانى بهدفين دون رد مساء الخميس.

بينما حقق فريق الإنتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد.

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى، ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.