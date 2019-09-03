الأهلى يحيل لاعبى تنس الطاولة للتحقيق بعد ترحيلهما إلى القاهرة...

جدة - عمرو شويل أصدر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قرارا بترحيل كل من خالد عصر وعمر بدير لاعبى فريق تنس الطاولة المتواجدين حاليًا فى المغرب للمشاركة فى البطولة العربية إلى القاهرة وإيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق، وذلك نظرًا لإساءة كلاهما للآخر أثناء مشادة كلامية بينهما فى فندق الإقامة فى مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلى.

وتلقى رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضى، اتصالًا هاتفيًا مساء أمس من أشرف عبدالفتاح المدير الفنى للفريق بكل تفاصيل الواقعة ورفع مدير النشاط الرياضى الأمر إلى محمود الخطيب رئيس النادى، والذى قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة فى البطولة العربية ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلى.