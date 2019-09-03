شكرا لقرائتكم بيراميدز يُجهز الشناوى لموقعة نهائى الكأس أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو بيراميدز أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأساسي لموقعة الزمالك فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والمقرر اقامتها الأحد المقبل، وغاب أحمد الشناوى عن مواجهة بتروجت فى الدور نصف النهائي لبطولة الكأس لاستمرار معاناته من الإصابة العضلية، والتي تعرض لها فى مواجهة الأهلى، والتي جاءت ضمن مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

وفى ذات السايق صرف مسئولو بيراميدز المكافآت للاعبين فور انتهاء مباراة بتروجت ، لتحفيز اللاعبين قبل موقعة نهائي الكأس المرتقبة، وفاز بيراميدز على بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي باستاد بتروسبورت، ليواجه الزمالك في نهائي كأس مصر.

Advertisements