شكرا لقرائتكم بيراميدز يُجهز الشناوى لموقعة نهائى الكأس أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفى ذات السايق صرف مسئولو بيراميدز المكافآت للاعبين فور انتهاء مباراة بتروجت ، لتحفيز اللاعبين قبل موقعة نهائي الكأس المرتقبة، وفاز بيراميدز على بتروجيت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي باستاد بتروسبورت، ليواجه الزمالك في نهائي كأس مصر.
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء الوطن العربى المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز المقرر اقامتها بنهائى كأس مصر يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر الجارى وسط أجواء حماسية للغاية بين الفريقين اللذين يتطلعان الى تحقيق لقب قبل ختام الموسم الجارى بعد خروجهما من بطولة الدورى المصرى بالمركزين الثانى والثالث لصالح المارد الأحمر الذى توج باللقب فى النهاية.
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