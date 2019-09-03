شكرا لقرائتكم اليوم.. الإسماعيلى يخوض أول مران تحت قيادة الصربى يسيتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، أول مران فريقه اليوم الثلاثاء للمرة الأولى بعدما فضل متابعة التدريبات أمس، من على دكة البدلاء للتعرف على اللاعبين.

وقام الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول، بعقد جلسة تعارف مع الجهاز المعاون والذى ضم كلا من صبرى المنياوى مدير الكرة وأدهم السلحدار المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى وأكرم علياوى مخطط الأحمال أمس الاثنين.

ونجح مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع الصربى “ميودراج يسيتش” مديرا فنيا جديدا للفريق الأول بجانب سيرديان تيكياسكى مدربا مساعدا.

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جدير بالذكر أن الإسماعيلى يستعد لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى منتصف سبتمبر الجارى لحساب منافسات جولة الذهاب من دور ال32 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.