شكرا لقرائتكم أزمة تضرب تنس الطاولة الأهلى لنقص اللاعبىن المشاركين بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أزمة جديدة تضرب فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى، والذى يعانى من نقص عدد لاعبى الفريق، المقرر مشاركته فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالمغرب فى الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر الجارى.

وغادر فريق طاولة الأهلى إلى المغرب أول أمس، ببعثة قوامها 6 لاعبين وهم كل من السيد لاشين، وخالد عصر، ومحمد البيلى، و عمر بدير، ومحمد شومان، وشادى مجدى، إلا أنه بعد قرار مجلس إدارة الأهلى بترحيل الثنائى خالد عصر وعمر بدير أصبح العدد 4 لاعبين فقط وهم شومان والبيلى ومجدى ولاشين.

ويلعب أن الأهلى فى المجموعة الأولى بجانب كل من الرياضى الفلسطينى، والوداد المغربى، وعمال السكك الحديدى السورى.

ويشارك فى البطولة 19 فريقا من بينهم الاهلى، وتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 5 أندية عد امجموعة الأهلى التى تضم 4 فرق فقط بعد انسحاب الاتحاد الرياضى البراقى الجزائرى.