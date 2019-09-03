شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه طنطا وديا اليوم استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الإنتاج الحربى فى الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، نظيره طنطا على استاد المصانع الحربية، فى مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد.

حقق الإنتاج الحربى فوزا على إنبى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، كما تعادل مع أسوان سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى، ثم فاز على بداوى المنصورة أحد فرق القسم الثانى بهدفين دون رد مساء الخميس.

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وكان الإنتاج قد فاز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية، التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الإنتاج الحربى أقام معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا.