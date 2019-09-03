شكرا لقرائتكم انطلاق ثانى جولات دورى كرة اليد مواليد 2000 المرتبط اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الثلاثاء، ثان جولات دورى كرة اليد مواليد 2000 المرتبط بالمحترفين للموسم المحلى 2018 / 2019 ، وذلك بـ 9 لقاءات .

و تشهد جولة اليوم لقاءات قوية بين كلا من ، الطيران أمام الزمالك و المعادى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع 6 أكتوبر .

بينما تشهد نفس الجولة مباريات بين كلا من ، حدائق الأهرام أمام سبورتنج و جزيرة الورد أمام البنك الاهلى و الحوار أمام اصحاب الجياد و الفيوم مع سموحة و الزهور مع الجزيرة .