موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية، على موعد مع مباراة نارية بين الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس مصر، في الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 8 سبتمبر.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، أنه سيتم تحديد ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيرى على ضوء الموافقات الأمنية.

وكان الزمالك تأهل للنهائي، بعدما أطاح بالاتحاد السكندري من نصف النهائي، بهدف سجله مصطفى محمد.

على الجانب الأخر صعد فريق بيراميدز للمباراة النهائية، بعد الفوز على بتروجت بنتيجة 2/0 فى نصف النهائي.