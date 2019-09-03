سيد عبد الحفيظ يسخر من أمير منصور: ’’شيلوه من فوقي لأموته‘‘.. ورئيس الزمالك يرد: ’’هقطع لسانك‘‘.. ويهدد الخطيب: ’’هفتح قضية ماجدة من جديد‘‘

كتب: ضياء السقا

اندلعت الحرب الكلامية من جديد بين سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وسخر عبد الحفيظ ، من تصريح أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك، عندما قال في وقت سابق: "أتمنى أن يعود الأهلي لسابق عهده"

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن تلك التصريحات تشبه جملة في مسرحية قديمة، وهي "شيلوه من فوقي لأموته"، مضيفا: "سياسة الأهلي لن تتغير، وهي اضرب الكبير يخاف الكبير، واحنا بننافس الجميع ونحترمهم في الوقت نفسه".

وواصل عبد الحفيظ سخريته، قائلا: "سنة الحياة هي أن الأهلي دائما يفوز على الزمالك وأحيانا يفوز الأخير مرة أو اتنين وبيبقى استثناء".

وأضاف مدير الكرة أن الفريق الأحمر دائما يدرس سلبياته وايجابياته واحتياجاته لاستكمالها وتدعيم صفوفه، وليس مثل الفِرَاشة التي تستخدمها بعض الاندية كل موسم لتقديم 17 لاعبا ومدربا.

مرتضى يرد

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من جانبه، شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا عنيفا على سيد عبد الحفيظ؛ بسبب سخرية الأخير من نجله أمير.

وحذر منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة «الحدث اليوم»، عبد الحفيظ من الاقتراب من أبنائه، أو مهاجمتهم، قائًلا: "أنا نسايبي أعضاء مجلس نواب عن دائرة سنورس ومش هقولك ممكن يعملوا ايه.. وابعد عن ولادي بدل ما أقطع لسانك".

وأضاف مرتضى: "لم أسمح لجماهير الزمالك بالمدرجات خلال مباراة الفريق مع الاتحاد السكندري، بمهاجمة الأهلي؛ لأنه ناد محترم، وخلافي الآن مع سيد عبد الحفيظ ومجلس إدارة النادي الأحمر شخصي".

كما وجه منصور، رسالة تحذيرية الي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلا: "إذا كان أنت فرحان إن عندك شخص بيردح داخل الاهلي، أنا لا أقبل بهذا".

وواصل: "احذرك يا خطيب، إذا لم تُسكت عبدالحفيظ فسأفتح قضية ماجدة من جديد".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "أنا عندي رجالة قادرين على تعليم سيد عبدالحفيظ الأدب والاحترام من جديد".