تركي آل الشيخ يسخر من تعيين فايلر مدربا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سخر تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، من مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد تعيين السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للفريق عقب فشل المفاوضات مع المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي، مبديًا اندهاشه من عدم وجود رد فعل تجاه ما بدر من رانيا علواني، عضو مجلس الإدارة.

الأهلي أكد، في بيان رسمي يوم السبت الماضي، أنه كان وافق على الطلبات التعاقدية والمادية لسباليتي، مؤكدًا عدم استكمال المفاوضات بعدما طلب المدير الفني السابق لإنتر ميلان إرجاء استلام المهمة، ولم يحدد موعدا واضحا لموعد انتهاء أزمته مع ناديه الإيطالي، ليتم الاستقرار على إسناد المهمة لفايلر.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لطه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، وعلق قائلا: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً إنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة، عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف".

وأضاف صباح اليوم الاثنين: "كنت أتمنى أن أرى سباليتي- لو كان صحيحاً موافقته- علماً أنه طلب مني راتب 6 ملايين يورو، وهو الراتب الذي كان يتقاضاه بالحوافز في الإنتر عندما تفاوضت معه في فترة قريبة لأحدى المشاريع الرياضية لي، لكن هذا لا يمنع أن السويسري (يقصد رينيه فايلر) مدرب محترم رغم بقائه عاطلا فترة طويلة وأعتقد أنه طور نفسه فيها".

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وتحدث آل الشيخ عن فايلر قائلا: "أعرفه جيداً، فقد عُرض عليّ عندما كنت مسؤول عن الرياضة في بلدي لتدريب نادي الشباب، وفضل مسئولو الشباب وقتها التعاقد مع اسم أكبر، عمومًا كان وقتها سعره مليونا وثلاثمائة ألف يورو شاملة طاقمه التدريبي وكان لسه تارك بلجيكا، ما شاء الله المدربين بيزيد سعرهم كل ما قعدو في البيت زيادة".

وانتقل آل الشيخ للحديث عن أزمة رانيا علواني قائلا: "إلا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم اللي اتصورت معاه في السحور برمضان (يقصد خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة الأهلي) وعملوا جلسات وانعقادات.. هما فينهم دول على عضوة مجلس الإدارة (يقصد رانيا علواني) اللي بتقول أنا ماخدتش زيهم، وأهانت الجمهور في حسابها الشخصي، مش دي اللي كانت بتصوركم سيلفي وانتو بتضحكوا؟".

كانت رانيا علواني دخلت في مناوشات مع بعض الجماهير للرد على الانتقادات الموجهة لمجلس الإدارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ساعات من تعيين فايلر مديرا فنيا للأهلي، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الإقصاء المبكر من كأس مصر في دور الـ16 على يد بيراميدز بهدف نظيف الشهر الماضي.

وأتم الرئيس الشرفي السابق للأهلي ومالك نادي ألميريا الإسباني حاليًا: "عارف ليه أنا نزلت البوست ده واللي قبله؟ عشان أساعدك تبقى، وأديلك ذريعة وشماعة تعلق فيها أخطاءك، وأنصحك نصيحة قول عندي شد عضلي في إصبع رجلي اليمين الصغير، وروح ألمانيا غيّر جو لغاية ما تهدى الأمور، هي عادتك ولا هتشتريها".