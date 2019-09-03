محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
نفى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري وجود محادثات رسمية مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي لتدريب المنتخب الوطني وفقًا لما تداوله خلال الفترة الأخيرة، كما لفت إلى أن الفريق سيتعرض لأزمة في حالة رحيله.
وتم طرح اسم جلال ضمن قائمة مكونة من 5 مدربين كأحد المرشحين لقيادة المنتخب الوطني خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.
وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال الخولي: "لم يتم الحديث عن رحيل إيهاب جلال، ولم يتحدث أحد معه بشان قيادته للمنتخب".
وأضاف: "بالطبع مصلحة المنتخب فوق الجميع، إيهاب جلال شخص رائع ومدرب جيد".
وتابع: "بالتأكيد في حالة الاستقرار على رحيل جلال ستعرض الفريق لأزمة كبيرة نظرًا لأننا على مشارف بداية الموسم الجديد".
جدير بالذكر أن قائمة المرشحين ضمت كل من حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو، حسام حسن، حسام البدري وإيهاب جلال.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري يعلق على إمكانية تعيين إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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