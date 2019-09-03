رياضة | ليفربول يتخذ قرارا مفاجئا ضد محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتخذ قرارا مفاجئا ضد محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء، أن ليفربول يدرس فعليا الإطاحة بالنجم المصري محمد صلاح وبيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إدارة ليفربول تنوي تكرار ما حدث مع البرازيلي فيليب كوتينيو وبيعه والاستفادة من الأموال التي يحصلون عليها من أجل شراء عدد من اللاعبين المميزين.
وتابعت الصحيفة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يستهدف الحصول على خدمات كل من الفرنسي كيليان مبابي وجادون سانشو وكاي هافرتز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على حصد المزيد من البطولات.
وأشارت إلى أن محمد صلاح سيكون الضحية ببيعه بمبلغ كبير لأحد الأندية الراغبة في ضمه كريال مدريد أو برشلونة والاستفادة من الأموال في شراء 3 لاعبين دفعة واحدة.
محمد صلاح خارج جوائز الأفضل في العالم
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 "The Best"، والتي استقرت على الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.
ومن المنتظر أن يتم اختيار أفضل لاعب في العالم يوم 23 سبتمبر الجاري، في الحفل المقرر إقامته بمينة ميلانو الإيطالية، وشهدت القائمة غياب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي عن القائمة، رغم تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا، وإحرازه لخمسة أهداف خلالها كان أبرزها هدف التأهل لدور الستة عشر أمام نابولي، وهدف التقدم في المباراة النهائية أمام توتنهام، بالإضافة للحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج برصيد 22 هدفًا لكل منهما، كما ساهم صلاح في صناعة 8 أهداف، واختتمها بالتتويج مع الريدز بلقب السوبر الأوروبي.
ويبدو أن أرقام صلاح في الموسم الحالي لم تشفع لدخوله قائمة أفضل لاعب في العالم، وكان سبب ابتعاده الرئيسي هو فشله في تخطي دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر على أرضه ووسط جمهوره، ليودع كان 2019، بعد الخسارة أمام المنتخب الجنوب أفريقي بهدف نظيف، خسارة أطاحت بأحلام صلاح في الترشح على الجائزة.