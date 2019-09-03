رياضة | ليفربول يتخذ قرارا مفاجئا ضد محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتخذ قرارا مفاجئا ضد محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء، أن ليفربول يدرس فعليا الإطاحة بالنجم المصري محمد صلاح وبيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إدارة ليفربول تنوي تكرار ما حدث مع البرازيلي فيليب كوتينيو وبيعه والاستفادة من الأموال التي يحصلون عليها من أجل شراء عدد من اللاعبين المميزين.

وتابعت الصحيفة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يستهدف الحصول على خدمات كل من الفرنسي كيليان مبابي وجادون سانشو وكاي هافرتز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على حصد المزيد من البطولات.

وأشارت إلى أن محمد صلاح سيكون الضحية ببيعه بمبلغ كبير لأحد الأندية الراغبة في ضمه كريال مدريد أو برشلونة والاستفادة من الأموال في شراء 3 لاعبين دفعة واحدة.

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محمد صلاح خارج جوائز الأفضل في العالم