رياضة | كريستيانو رونالدو يتلقى دفعة قوية بعد خسارة جائزة أفضل لاعب في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يتلقى دفعة قوية بعد خسارة جائزة أفضل لاعب في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج النجم كريستيانو رونالدو، بجائزة "لاعب العام" في البرتغال، وذلك خلال الحفل السنوي الذي ينظمه كل من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، والجمعية الوطنية لمدربي كرة القدم، ونقابة اللاعبين المحترفين.

قال "الدون" أثناء تسلم الجائزة: "عام 2019 كان صعباً للغاية على المستوى الشخصي".

وأضاف: "العالم يمضي بسرعة كبيرة، مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، والصحافة، الأمر أشبه بغابة"، مشدداً في الوقت ذاته على منظمي الحدث ألا يتأثروا مطلقاً بما تقوله الصحافة.

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وتفوق نجم يوفنتوس الإيطالي في التصويت على كل من برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وبرونو فرنانديز (سبورتينغ لشبونة)، والنجم الواعد جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، وروبين نيفيس (ساوثامبتون الإنجليزي).

بينما حصد بنفيكا جائزة "فريق العام" على صعيد الرجال والسيدات، فيما ذهبت جائزة "مدرب العام" إلى مدرب بنفيكا برونو لاغ.

وظهر ضمن المتوجين الحارس المخضرم السابق لبورتو، الإسباني إيكر كاسياس، الذي أعلن اعتزاله منذ أشهر بسبب مشاكل في القلب، ومدافع ريال مدريد الإسباني وبورتو سابقاً، ميليتاو، فضلاً عن جواو فيليكس، أحد نجوم أتلتيكو مدريد منذ بداية الموسم الجاري.