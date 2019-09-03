رياضة | هاشتاج "بنت علواني برا الأهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: دورك انتهى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "بنت علواني برا الأهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: دورك انتهى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "بنت علواني برا الأهلي" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين رانيا علواني، عضو مجلس إدارة بالنادي الأهلي مع جماهير النادي، في اليومين الماضيين على خلفية التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

وأثارت رانيا علواني غضب جماهير الأهلي، بعدما قامت بالرد على الجماهير عبر صفتحها الرسمية بطريقة تقلل من قيمة ومدى قدرة فهم الجماهير، بالإضافة لتحميلها مسؤولية اختيار المدرب السويسري فايلر ومن قبله الأوروجواياني مارتن لاسارتي لمحمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء".

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ودشن جماهير الأهلي حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يطالب فيها برحيل رانيا علواني بهاشتاج يحمل اسم "بنت علواني برا الأهلي"، والذي تصدر تويتر بعد ما يقارب ٧٦٫١ ألف تغريدة من جانب الجماهير، حيث غرد أحد مستخدمي تويتر ويدعى "بيبو": "صالح قالها الكل يطيع النادي الأهلي فوق الجميع"، وقال حساب آخر يدعى باسم ندى البنا: "‏الاعتذار مش كافي على إللي عملته والكلام اللي قالته لازم يبقا في قرارات وإجراءات على ردها بالطريقة دي".

كما غرد حساب يدعى أسماء: "‏وأنتي يا استاذة رانيا بتردي على جماهير الأهلي بالطريقة الزفت دي أنتي أزاي عضوة في مجلس الأهلي مردتيش على تامر أمين اللى مسح بيكى انتى وجوزك الأرض جايه بس تتفرعنى علينا احنا اللى بنخاف ع الكيان وبنعشقه أكتر منك أنتى أزاي كدا ؟!!!! للأسف خسرتي جمهور الأهلي‎".

وعبر أحد الأشخاص ويدعى وائل إسماعيل عن غضبه قائلاً: ""‏لما تكونى عضوه في المجلس وتعملي رتويت على بوست زمالكاوي أن الخطيب خد ساعات، وحضرتك كنتي في صف تركي وقبلتي الشتيمه على الخطيب يبقى دورك انتهى".