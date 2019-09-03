رياضة | أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات الصيفية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار رسمياً بنهاية يوم 2 سبتمبر على مجريات سوق الانتقالات الصيفية لعام 2019 والذي شهد إبرام العديد من الصفقات القوية على مستوى الأندية الأوروبية الكبرى في مختلف الدوريات.

وأثارت صفقة نيمار جدلاً واسعاً فقد تنافس على ضمه برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس من باريس سان جيرمان بعد أن أعلن البرلزيلي رغبته في الرخيل لعدم شعوره بالتأقلم في النادي الفرنسي.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية صفقات بأسعار نارية وبالتحديد على مستوى المدافعين وخاصةً في صفقتي انتقال ماتياس دي ليخت من أياكس إلى يوفنتوس وهاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد. ولا يزال البلجيكي إيدين هازارد هو الأسعد حالياً بعد أن حقق حلمه وانتقل من تشيلسي الانجليزي إلى ريال مدريد وأيضاً هناك سعادة خاصة من أنطوان جريزمان بعد رحيله إلى برشلونة بعد سنوات من التألق في صفوف أتلتيكو مدريد. وتشعر الجماهير الإسبانية بأن البرتغالي جواو فيليكس الذي انضم من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد سيكون حديث العالم أجمع خاصةً أن طريقة لعبه شبيهة لمواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو. وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" عبر التقرير التالي أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي 2019: - جواو فيليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد بمقابل 136.3 مليون يورو - أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة بمقابل 129.8 مليون يورو Advertisements - إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد بمقابل 106.8 مليون يورو - هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد بمقابل 96.5 مليون يورو - نيكولاس بيبي من ليل إلى آرسنال بمقابل 86.8 مليون يورو - روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان بمقابل 84.4 مليون يورو - لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ بمقابل 82 مليون يورو - ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس بمقابل 81.8 مليون يورو - فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام إلى برشلونة بمقابل 78.8 مليون يورو - رودريجو من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي بمقابل 75.5 مليون يورو

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