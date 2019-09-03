رياضة | أبرز صفقات الدوري الاسباني خلال فترة انتقالات صيف 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز صفقات الدوري الاسباني خلال فترة انتقالات صيف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُغلقت رسمياً فترة الانتقالات الصيفية بنهاية يوم 2 سبتمبر 2019، وهي الفترة التي شهدت صفقات نارية أبرمتها الأندية الأوروبية الكبرى من أجل تدعيم صفوفها استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019/20.

وكان البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان هو محور حديث الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية خلال الميركاتو الصيفي بعد تنافس ريال مدريد وبرشلونة على التعاقد معه وسط اهتمام من يوفنتوس.

وتعثرت مفاوضات برشلونة على ضم نيمار نظراً للمطالب المادية الكبيرة لإدارة باريس سان جيرمان فحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فقد طلب ناصر الخليفي مبلغ 300 مليون يورو مقابل بيع البرازيلي.

كما خطف البلجيكي إيدين هازارد الأضواء في فترة ما من الميركاتو عنما انضم رسمياً إلى ريال مدريد وخقق حلمه في اللعب مع الأبيض بعد مسيرة رائعة في صفوف تشيلسي استمرت لسنوات.

وفشلت إدارة ريال مدريد في تحقيق هدف زين الدين زيدان بالتعاقد مع الفرنسي الدولي بول بوجبا بعد أن تمسكت إدارة مانشستر يونايتد باستمراره لحاجة المدرب سولشاير لخدماته مع الشياطين.

فيما تعد صفقة انضمام جواو فيليكس "خليفة كريستيانو رونالدو" من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد هي الأبرز فقد جاء اللاعب البرتغالي وأتسى الجماهير صدمة انتقال أنطوان جريزمان إلى برشلونة في فترة الميركاتو الصيفي.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز صفقات الدوري الإسباني خلال فترة الميركاتو الصيفي 2019 التي انتهت رسمياً الآن:

ريال مدريد: (لوكا يوفيتش - تاكيفوسا كوبا - فيرلاند ميندي - إيدين هازارد - إيدير ميليتاو - رودريجو، ألفونس أريولا، .

برشلونة: (فرينكي دي يونج - أنطوان جريزمان - إيجور جوميز - هيروكي آبي، جونيور فيربو، سيرجيو أكييمي).

ريال بيتيس: (نبيل فقير - الفونسو بيدرازا - محمد مزيان، أليكس مورينو، إغليسياس).

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أتلتيكو مدريد: (ماريو هيرموسو - كيران تريبيير - جواو فيليكس - ماركوس يورنتي - هيكتور هريرا - لودي - إيفان سابونيتش).

فالنسيا: (تشيرشيف "بشكل نهائي" - ماكسي جوميز - سيليسين، تيري كورييا، إلياكيم مانجالا).

إشبيلية: (خافيير هيرنانديز، ياسين بونو، جيروندان بوردو، سيرجيو ريجيلون، لوكاس أوكامبوس، نيمانيا جوديليتش، أوليفر توريس، دييجو كارلوس، لوك دي يونج).

أبرز الراحلين عن الدوري الاسباني:

- كيلور نافاس من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان

- فيليب كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونيخ

- رودري من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي

- داني سيبايوس من ريال مدريد إلى آرسنال

- دييجو جودين من أتلتيكو مدريد إلى إنتر ميلان

- كالينيتش من أتلتيكو مدريد إلى روما

- لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ