رياضة | أبرز صفقات الدوري الألماني خلال فترة انتقالات صيف 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز صفقات الدوري الألماني خلال فترة انتقالات صيف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت أندية الدوري الألماني أن تدعم صفوفها بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية في سبيل أن تعزز من قوتها استعداداً لمنافسات البوندسليجا والبطولات الأخرى مثل دوري أبطال أوروبا.

وانتهت فترة الانتقالات الصيفية مع الساعات الأخيرة من يوم الإثنين الماضي والموافق 2 سبتمبر لتسدل الستار على الصفقات التي أبرمتها الأندية الكبرى وبالتحديد بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند.

وتعد صفقة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة هي الأبرز في البوندسليجا خلال صيف 2019.

أبرز وأهم صفقات الدوري الألماني:

- ماتياس هوملز من بايرن ميونيخ إلى بروسيا دورتموند

- لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ

- فيليب كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونيخ

Advertisements

- بنجامين بافارد من شتوتجارت إلى بايرن ميونيخ

- ثورجان هازارد من بروسيا مونشنجلادباخ إلى بروسيا دورتموند

- ايفان بيرزيتش من إنتر ميلان إلى بايرن ميونيخ

صفقات كبار أندية الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ: (ليون داجاكو - ساربريت سينج، فيليب كوتينيو، لوكاس هيرنانديز، بنجامين بافارد، ايفان بيرزيتش).

بروسيا دورتموند: (جوليان براندت - ثورجان هازارد ونيكو شولز، ماتياس هوملز).

باير ليفركوزن: (موسى ديابى - دالي سينجرافين - كريم ديميرباي، ناديم أميري).

آينتراخت فرانكفورت: (إيريك دورم - زالازار، دوست، كيفن تراب).