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رابطة الدوري الإيطالي تكافح العنصرية في كرة القدم بـ20 لا عب

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع رابطة تكافح العنصرية في كرة القدم بـ20 لا عب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما – وكالات

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تدشين حملة لمكافحة العنصرية، رداً على الهجوم العنصري الذي تعرض له اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو، نجم هجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي، الأحد، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه كالياري.

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وتعرض لوكاكو، صاحب الأصول الأفريقية، لهجوم عنصري من قبل جماهير الفريق المنافس (كالياري)، عندما كان يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء التي قاد بها فريقه لتحقيق الفوز 2-1 في المباراة المذكورة.

وأوضحت رابطة الدوري الإيطالي أن هذه المبادرة ستنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من خلال فريق أعد خصيصاً لمواجهة العنصرية مكون من 20 لاعب كرة، بواقع لاعب واحد من كل نادِ من أندية الدوري الإيطالي، سيبدأون حملة للدعوة إلى تطبيق مبدأ الاحترام والنزاهة في كرة القدم.

وكان كالياري أصدر بياناً أعلن فيه رفضه لما حدث في ملعبه ساردينا أرينا، خلال المباراة التي خاضها أمام إنتر ميلان.

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