الامارات | كلوب يساند محمد صلاح ضد ساديو ماني

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يساند محمد صلاح ضد ساديو ماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقف مدرب ليفربول يورغن كلوب، مع المهاجم المصري محمد صلاح، في الأزمة الأخيرة التي حدثت في الفريق وفجرها اللاعب السنغالي ساديو ماني، الإسبوع الماضي خلال فوز ليفربول على بيرنلي 3-0، بعد اتهام ماني للاعب محمد صلاح بالانانية وعدم إعطائه فرصة إحراز الهدف الثاني، حيث اختار صلاح أن يسدد بدلاً من أن يمرر إلى ماني، لكن المدرب كلوب قلل من شأن الحادث، وأصر على أنه لا توجد مشكلة في معالجتها.

وقال المدرب في لقاء نقله موقع مترو البريطاني: “يمكنني ذكر خمس أو ست حالات فكر فيها الجميع، وطالب محمد صلاح بالتمرير، التمرير، ولكنه في الأخير قام بتسجيل الهدف”.

Advertisements

واضاف المدرب: “هذه هي حرية اللاعب، يجب على المهاجمين اتخاذ هذه القرارات، تمرير الكرة، وعدم تمريرها، يمكننا ارتكاب هذه الأخطاء، يمكنك أن تخسر الكرة وتخطئ في كرة أخرى أو لا تستطيع في بعض الأحيان رؤية زميلك في الفريق، وهذا ليس معناه أنك تتجاهله! يبدو لنا في بعض الأحيان أنه يجب عليك رؤيته ولكنك لا تفعل ذلك”.