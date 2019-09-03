شكرا لقرائتكم ميتشو يبحث عن طريقة لعلاج إهدار الفرص فى صفوف الزمالك الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني للزمالك، برنامج خاص للاعبي الخط الأمامي لعلاج أزمة إهدار الفرص التي شهدتها الفترة الأخيرة خاصة في ظل حاجة الأبيض للتسجيل من أنصاف الفرص في المباريات الحاسمة مثل لقاء الاتحاد الماضي الذي أهدر لاعبي الفريق خلاله أكثر من فرصة محققة.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية وأخيراً فوزه على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى نصف النهائى.