رياضة | أبرز صفقات الدوري الإيطالي خلال انتقالات صيف 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز صفقات الدوري الإيطالي خلال انتقالات صيف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة انتقالات صيف 2019 في الدوري الإيطالي رسمياً مع الساعات الأخيرة من يوم أمس الإثنين 2 سبتمبر حيثُ شهدت تلك الفترة قدوم لاعبين من العيار الثقيل ورحيل آخرين.



كما يعد الدوري الإيطالي أكثر الدوريات هدوءً في قوة الصفقات المبرمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، ما عدا فقط نادي يوفنتوس الذي يسطيع أن يبرم صفقات نارية لامتلاكه أدوات الجذب سواء على مستوى الأموال أو أسماء اللاعبين داخل الفريق.

وتعد صفقة انتقال المدافع الهولندي الشاب من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس هي الأقوى خاصةً أن اللاعب اختار اليوفي بعد منافسة قوية على ضمه من ثلاثة فرق أوروبية قوية مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة.

كما يعتبر قدوم الفرنسي الدولي فرانك ريبيري خطوة هاة في سوق الانتقالات بإيطاايا بعد رحيله من بايرن ميونيخ فقد كرر الفرنسي المخضرم أن يخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية وهذه المرة بقميص فيورنتينا.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" عبر التقرير التالي أبرز صفقات الكالتشيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية:

أبرز صفقات الدوري الإيطالي: Advertisements

- ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس

- روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان

- ألكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان

- هيرفينغ لوزانو من آيندهوفن إلى نابولي

- كوستاس مانولاس من روما إلى نابولي

- دييجو جودين من أتلتيكو مدريد إلى إنتر ميلان

- راديا ناينجولان من إنتر ميلان إلى كالياري

- فرانك ريبيري من بايرن ميونيخ إلى فيورنتينا

- مختاريان من آرسنال إلى روما

- كالينيتش من أتليتكو مدريد إلى روما

صفقات كبار الدوري الإيطالي:

يوفنتوس: (آرون رامسي - أدريان رابيو - ماتياس دي ليخت - جيانلويجي بوفون - أرون رامسي - لوكا بيليجريني - كريستيان روميرو - ميره ديميرال، كوانج سون، ).

إنتر ميلان: (دييجو جودين - ستيفانو سينسي - فالنتينو لازارو - لوسيان أجوميه - جابرييل برازو - نيكولو باريلا، ألكسيس سانشيز، روميلو لوكاكو، ماثيو بوليتانو، ايدي سالسيدو).

ميلان: (ماركو جيامبولو - ثيو هيرنانديز - إسماعيل بن ناصر - راضي كرونيتش - دي أورينزو، آنتي ريبيتش، ليو دوراتي).

نابولي: (كوستاس مانولاس - ألجيس إلماس - أوسبينا "ضمه بشكل نهائي"، هيرفينغ لوزانو، فراندو يورنتي).

روما: (الحارس باولو لوبيز - ​جوردان فيرتوت​ - جيانلوكا مانشيني - ليوناردو سبيناتزولا - أمادو دياوارا، كالينيتش، مختاريان، شيتين، زاباكوستا، سبانزويلا، سمولينج).