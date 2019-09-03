رياضة | أبرز وأقوى صفقات الدوريات الأوروبية خلال فترة انتقالات صيف 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز وأقوى صفقات الدوريات الأوروبية خلال فترة انتقالات صيف 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت رسمياً فترة الانتقالات الصيفية بنهاية يوم 2 سبتمبر 2019، وهي الفترة التي شهدت صفقات نارية أبرمتها الأندية الأوروبية الكبرى من أجل تدعيم صفوفها استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019/20.

وكان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية نظراً لدخول ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة في مفاوضات قوية على ضم اللاعب من النادي الفرنسي.

كما استطاع نادي ريال مدريد أن يدعم صفوفه بصفقات بارزة ولكنه فشل في استقدام بعض اللاعبين ولعل أبرزهم نيمار والفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان والدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبر.

فيما تعثرت مفاوضات برشلونة مع باريس على ضم نيمار رغم أن البرازيلي أخبر ليوناردو المدير الرياضي برغبته القوية في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وعلى صعيد الدوري الإيطالي؛ كانت صفقة انتقال ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس هي الأبرز نظراً لأن اللاعب كان هدفاً لمانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة واليوفي أيضاً.

أما في الدوري الانجليزي؛ شهد ميركاتو صيف 2019 صفقات قوية نسبياً ولعل أبرزها انتقال هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد ليصبح أغلى مدافع في العالم، كما رحل بعض اللاعبين عن البريميرليج مثل ثنائي مان يونايتد ألكسيس سانشيز ولوكاكو إلى إنتر ميلان.

وكانت فترة الانتقالات الصيفية قد انتهت في الدوري الانجليزي يوم 8 أغسطس الماضي ولكن في يوم 2 سبتمبر قد انتهت في إسبانيا وهولندا وألمانيا وإيطاليا.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز وأقوى صفقات الميركاتو الصيفي 2019 الذي انتهى رسمياً الآن:

الدوري الاسباني:

- إيدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد

- لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت إلى ريال مدريد

- فيرلاند ميندي من ليون إلى ريال مدريد

- جواو فيلكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد

- أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة

- فرينكي دي يونج من أياكس إلى برشلونة

- كيران تريبير من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد

- ألفونس أريولا من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد

الدوري الانجليزي:

- هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد

- تانجوي ندومبيلي من ليون إلى توتنهام

- رودري من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي

- كانسيلو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي

- محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا إلى أستون فيلا

- نيكولاس بيبي من ليل إلى آرسنال

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- دافيد لويز من تشيلسي إلى آرسنال

- داني سيبايوس من ريال مدريد إلى آرسنال

الدوري الإيطالي:

- ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس

- روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان

- ألكسيس سانشيز من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان

- هيرفينغ لوزانو من آيندهوفن إلى نابولي

- كوستاس مانولاس من روما إلى نابولي

- دييجو جودين من أتلتيكو مدريد إلى إنتر ميلان

- راديا ناينجولان من إنتر ميلان إلى كالياري

- فرانك ريبيري من بايرن ميونيخ إلى فيورنتينا

- مختاريان من آرسنال إلى روما

- كالينيتش من أتليتكو مدريد إلى روما

الدوري الفرنسي:

- ماورو إيكاردي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان

- كيلور نافاس من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان

- بن يدير من إشبيلية إلى موناكو

- إسلام سليمان من ليستر إلى موناكو

الدوري الألماني:

- ماتياس هوملز من بايرن ميونيخ إلى بروسيا دورتموند

- لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونيخ

- فيليب كوتينيو من برشلونة إلى بايرن ميونيخ

- بنجامين بافارد من شتوتجارت إلى بايرن ميونيخ

- ثورجان هازارد من بروسيا مونشنجلادباخ إلى بروسيا دورتموند

- ايفان بيرزيتش من إنتر ميلان إلى بايرن ميونيخ