رياضة | نيمار مستمر في صفوف باريس سان جيرمان .. تعرف على أسباب فشل صفقة بيعه لـ برشلونة

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صرح رئيس نادي باريس سان جيرمان ” ناصر الخليفي ” بعد فشل المفاوضات مع فريق برشلونة بشأن صفقة انتقال نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني بأن سعر نيمار يساوي 300 مليون يورو، وهو ما لم تستطع دفعه إدارة برشلونة التي حاولت الدفع بكوتنهو بالإضافة إلى مبلغ مالي ولكن العرض تم رفضه، وأكد الخليفي أنه يعلم أن برشلونة لا يستطيع دفع المبلغ المالي وأنهم استغلوا رغبة نيمار في العودة لصفوف برشلونة فقدموا عروض غير مناسبة.

تصريحات ناصر الخليفي

صرح الخليفي باستمرار نيمار في صفوف باريس سان جيرمان ولن ينتقل إلى أي نادي إلا إذا كان العرض المُقدم مناسب ولن يقل عن مبلغ 300 مليون يورو نظرًا لقيمة نيمار الفنية والتسويقية.

تفاصيل مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان

جاء أول عرض من برشلونة رسميا في 13 أغسطس 2019 ولكن العرض لم يكن مقنع بما يكفي، ليتقدم برشلونة بالزج باللاعب كوتنهو في الصفقة ولكن تم الرفض أيضًا وقالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن برشلونة جاء بيد فارغة لشراء أغلى لاعب في العالم بعد تقديم عروض غير مناسبة.

امكانية انضمام نيمار إلى برشلونة في المستقبل

أصبح من الصعب عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة مرة أُخرى، وذلك بسبب المطالب المالية الكبيرة وربما تختلف الأوضاع بعد الموسم فاذا حصد برشلونة دوري أبطال اوروبا فسيكون وقتها لا يحتاج لنيمار وأيضا في حالة تألق الفرنسي أنطوان جريزمان واثبات الذات لعثمان ديمبلي، وفي حالة فوز باريس بدوري الأبطال فلن يذهب نيمار إلى إي فريق وسيستمر لمواسم أُخرى في صفوف الفريق الفرنسي.

تعرف على قصة حياة نيمار اللاعب الاشهر فى تاريخ الكرة العالمية

ولد نيمار في ساوباولو البرازيل في 5 فبراير 1992، لفت نيمار الأنظار إليه من خلال قدراته المذهلة التي يمتلكها في لعبة كرة القدم والتي ظهرت في سن مبكرة، بدأ مسيرته كنجم فريق سانتوس البرازيلي لليافعين، حيث حصد أربعة ألقاب متتالية كأفضل لاعب في العام ليصبح واحدًا ممن أشهر الشخصيات البرازيلية.

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موسم 2013-2014

بعد انتقاله إلى أوروبا للانضمام إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني للموسم 2013-2014 حيث ساعد نيمار الفريق على تحقيق الألقاب المحلية والعالمية، في صيف 2017 اعلن أنه ينوي الرحيل عن برشلونة، وكانت الوجهة النهائية له هي باريس سان جيرمان الفرنسي

الألقاب الثلاثة

في عام 2010 ساعد سانتوس في المنافسة على لقبي كأس ودوري البرازيل في طريقه إلى تحقيق أول لقب من الألقاب الثلاثة التي سيحققها فيما بعد على التوالي بالإضافة لتحقيق لقبه الرابع كأفضل لاعب في العام، في نفس العالم ظهر لأول مرة مع منتخب البرازيل الوطني بتسريحة الموهوك (شعب أمريكا الأصلي) والتي انتشرت بسرعة بين المشجعين الشباب.

هدف الفيفا

في عام 2011 ومن خلال تقدم مفاجئ أحرز نيمار الهدف الذي تم اعتباره هدف الفيفا لذلك العام وقاد سانتوس لتحقيق لقب كأس ليبرتادوريس الأول منذ 48 عامًا، ومع ذلك فقد بدأ نيمار يختبر رد الفعل وسائل الإعلام المصاحب للشهرة، تم انتقاد نيمار على خسارة البرازيل في الدور الربع النهائي لبطولة كوبّا أمريكا.

ترتيب 43

سجل نيمار هدفه رقم مئة على صعيد المحترفين في ذكرى ميلاده العشرين عام 2012 وأنهى العام بترتيب 43 من بين أفضل لاعبي الكرة، وبالرغم من أن سانتوس حقق لقب الدوري الثالث على التوالي تم انتقاد نيمار عندما خسرت البرازيل الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية عام 2012 لصالح فريق المكسيك.

نادي برشلونة

مايو 2013 أعلن نيمار أنه سوف ينتقل إلى أوروبا في صفقة انتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني حيث يحوي الفريق مجموعة من النجوم بمن فيه نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإضافة إلى بعض نجوم المنتخب الإسباني. بعد فترة قصيرة تمكن الطفل الأعجوبة من إسكات بعضًا من المنتقدين له من خلال قيادته منتخب البرازيل للفوز بكأس القارات مشيرًا من خلال ذلك إلى استعداده لتحمل أعباء أكبر على الساحة العالمية.

كولومبيا

تألق نيمار في كأس العالم 2014 الذي أقيم على أرض بلاده، لكن مشواره انتهى قبل فترة قصيرة من النهائي، حيث خرج من أرض الملعب قبل دقائق من نهاية المباراة التي انتصرت فيها البرازيل على كولومبيا في ربع النهائي، حيث تم حمله على نقاله وهو يتألم بشدة بسبب كسر في إحدى فقرات ظهره وذلك بسبب اعتراضه من قبل مدافع الفريق الكولومبي خوان زونيغا Juan Zuniga، وبعد ـن اصبح نجم المنتخب البرازيلي خارج تشكيلة الفريق، ارتطمت طموحات المنتخب بخيبة أمل كبير بسبب خسارته لنصف النهائي بنتيجة كبيرة أمام المنتخب الألماني بلغت 7-1.