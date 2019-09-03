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هما نايمين.. تركي آل الشيخ يسخر من مجلس إدارة الأهلي المصري

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

سخر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.



ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "هما نايمين ولما يصحو حيعملو كمان نايمين".

وكان تركي آل الشيخ قد فتح النار على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في تغريدة قبل تلك التغريدة مباشرة، حيث كتب : "الا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم الي اتصورت معاه في السحور برمضان، وعملو جلسات وانعقادات هما فينهم دول على عضوة مجلس الاداره الي بتقول انا ماخذتش زيهم واهانت الجمهور في حسابها الشخصي".

وواصل : "مش دي الي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكو، وعارف ليه انا نزلت البوست ده والي قبله عشان اساعدك تبقى واديلك ذريعه وشماعه تعلق فيها أخطائك".

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واختتم : "وبنصحك نصيحه قول عندي شد عضلي في اصباع رجلي اليمين الصغير وروح المانيا غير جو لغاية ما تهدى الامور هي عادتك ولا هاتشتريها".

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نشر صورة له برفقة خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خلال شهر رمضان الماضي.

وتسأل آل الشيخ عن أين ردة فعل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مما نشرته رانيا علواني عضوة مجلس الإدارة في الفترة الأخيرة على صفحتها الرسمية.

وجاءت التغريدة التي أعادت رانيا علواني نشرها لمشجع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي :-

"بصراحة وبدون تحيز هى الوحيدة اللى بتفهم وتحترم فى مجلس ادارة الاهلى، ويكفى انها هى فقط اللى مقبلتش اهانة ترك ال الشيخ، لانها باختصار زى ما قالت مفيش على راسها بطحة ومخدتش ساعات فعلا ست بميت راجل شابوه دكتورة".