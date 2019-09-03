شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحصد جائزة «لاعب العام» في البرتغال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) حصد نجم نادي يوفنتوس الإيطالي البرتغالي

حصد نجم نادي يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة «لاعب العام» في البرتغال عن عام 2019 أمس (الإثنين)، وذلك خلال الحفل السنوي الذي ينظمه الاتحاد البرتغالي كل عام. وفاز البرتغالي صاحب الـ34 عاما بالجائزة بعدما تفوق على كل من برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرونو فرنانديز نجم نادي سبورتنج لشبونة، و لاعب أتلتيكو مدريد المنتقل حديثاُ جواو فيليكس، وروبين نيفيز، لاعب نادي ولفرهامبتون. وقال «رونالدو» عقب تسلمه الجائزة إن عام 2019 كان من الأعوام الصعبة له على المستوى الشخصي، موضحا أنه شغر بالعام يمر بسرعة كبيرة جدا خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. ووجه اللاعب البرتغالي رسالة للاعبين المنافسين، قائلا إنه يمكن لأي شخص أن يتواجد مكانه في الأعوام المقبلة، كل منهما قدم موسما مميزا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يحصد جائزة «لاعب العام» في البرتغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.