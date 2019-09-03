شكرا لقرائتكم اجتماع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إجتماع لحسم موعد وملعب نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اليوم الثلاثاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إجتماع لحسم موعد وملعب نهائى كأس مصر و الذى يجمع الزمالك و بيراميدز. كان الاتحاد الدولي "فيفا" قد اختار لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة. كان الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري بهدف فى الدور قبل النهائى بينما تأهل بيراميدز بعد الفوز على بتروجت 2 / 0.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إجتماع لحسم موعد وملعب نهائى كأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.