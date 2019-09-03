شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته بالسخنة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل منتخب مصر الأوليمبي تدريباته صباح اليوم بالعين السخنة استعداداً لمواجهة السعودية ودياً مرتين يومي 7 و 10 سبتمبر الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب الأولمب السعودي الدوليتين يومي 7 و 10 سبتمبر هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش ، وتم إستبعاد العراقي و عبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة.

تقام ودية مصر و السعودية الأولي باستاد السويس ثم الودية الثانية يوم 10 باستاد بتروسبورت.