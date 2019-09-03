العقد 10 سنوات.. مرتضى يعلن حصول قناة الزمالك على حقوق بث مبارياته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه وقع العقد مع مجموعة إعلام المصريين الشريكة فى قناة النادي الأبيض الجديدة.
وأضاف رئيس نادي الزمالك خلال برنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث قناة "الحدث اليوم" أن العقد مدته عشر سنوات مشيراً إلى أنه سيترأس مجلس إدارة القناة الذي يضم 4 أعضاء مناصفة بين مجموعة إعلام المصريين والزمالك.
وأعلن مرتضى منصور أن القناة حصلت على حقوق بث مباراته عقب انتهاءها بساعة مؤكداً أنه لم يستقر على اسم رئيس القناة .
وكان مرتضى منصور، قد كشف أن قناة ناديه ستكون بمقر إستديو قناة DMC على مساحة 420 متر؛ حيث سيتم بثها بأعلى التقنيات المُتاحة.
وشدد مرتضى على أن قناة الزمالك ستكون قناة رياضية اجتماعية ووطنية داعمة للدولة المصرية، وسيكون لديها كوكبة من الإعلاميين والصحفيين ونجوم الزمالك القدامى.
الجدير بالذكر أن برنامج "الزمالك اليوم" سيتوقف عقب إطلاق الزمالك المقرر أن تنطلق منتصف الشهر الجاري.
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