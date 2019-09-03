اتحاد الكرة: حكم أجنبي يدير نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، على استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 8 سبتمبر الجاري في نهائي كأس مصر. مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 8 سبتمبر الجاري في نهائي كأس مصر. ويسود اتجاه قوي لدى لجنة الحكام لاستقدام طاقم أجنبي، في ظل حساسية المباراة التي تجمع الزمالك وبيراميدز.

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