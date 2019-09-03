رياضة | عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل أزارو وموقف مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل أزارو وموقف مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفائله الشيديد بعمار حمدي لاعب الفريق الأحمر.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية :"أنا شخصيًا متفائل جدًا بعمار حمدي رغم صغر سنه وأتوقع له مستوى مميز مع الفريق".

وتابع :"هو لاعب صغير السن وقيد في فريق 99 ويمتاز بالجرأة وشخصية رائعة".

وأشار :"دوري هذا الموسم غالٍ جدًا، كان لدينا الثقة في الجميع وعلينا التعامل ببدايات مختلفة في الموسم المقبل عن الماضي".

وأوضح :"وليد أزارو متواجد حاليًا في المغرب مع منتخب بلاده ونتمنى له التوفيق".

وتابع :"في بعض الأحيان يتلقى النادي عروضًا لا يمكن رفضها، وأنا على تواصل مع أزارو دائمًا".

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وأشار :"مانويل جوزيه مدرسة في كرة القدم وفي فلسفته وعقليته "جبارة" و "رهيبة" وأثر فينا خلال توليه تدريب الأهلي".

وزاد :"أسعى للتعليم والاستفادة من الجميع، فعلى سبيل المثال الفارق بيني وبين محمد بركات عام واحد وكنت أستفيد منه كثيرًا".

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات إصابة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية :"مؤمن سيسافر بعد أسبوع إلى ألمانيا من أجل الخضوع للفحص الطبي في ألمانيا".

وأضاف :"نحن نتواصل معاه بشكل دائم وتحدثنا مع الطبيب في ألمانيا وسيعود بهد 3 أشهر، وفي شهر يناير سيكون معانا إن شاء الله".

وواصل :"هذه علاقة الأهلي بأولاده، ومؤمن له مكانة خاصة مع النادي، ولو أي لاعب تعرض لهذا الأمر سنفعل معه ذلك لأنه مثل النادي".

وأتم :"مؤمن سيعود أقوى لأنه يمتلك روح النادي الأهلي، وأتمنى له العودة سريعًا".