رياضة | "زيدان في ورطة".. ريال مدريد يعاني من أزمة في هذا المركز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان في ورطة".. ريال مدريد يعاني من أزمة في هذا المركز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت الصحف الإسبانية بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية، عن وجود أزمة داخل تشكيلة نادي ريال مدريد في الفترة الحالية؛ وبالتحديد في خط الوسط؛ هو الأمر الذي جعل ريال مدريد يحاول طول الصيف الحصول على خدمات الدولي الفرنسي بول بوجبا.

وكان "es radio" قد أفرد تقرير مطولة عن تلك الأزمة في تشكيلة ريال مدريد، وتحدث عن طريقة تعامل زين الدين زيدان مع هذا الأمر، وقال بأن ريال مدريد لا يملك سوى ٤ لاعبين في خط الوسط في الوقت الحالي؛ وذلك مع اعتبار إن إيسكو وخاميس رودريجيز ليسوا من لاعبي خط الوسط، مؤكدة بأن زيدان كان قد طالب من إدارة ناديه محاولة التعاقد مع لاعب خط وسط من الطراز الرفيع في الميركاتو ولكن الادارة لم تنجح في هذا الأمر.

وأشارت الصحف الإسبانية بأن ريال مدريد سوف يحاول حل هذه المشكلة مع بداية الميركاتو القادم، ومن المتوقع بأن يدخل ريال مدريد بقوة في الشتاء القادم الحصول على صفقة جديدة في خط الوسط وعلي الأرحج سيكون لاعب سبورتنج لشبونة، برونو فيرنانديز، والذي قد يكلف النادي نحو 60 مليون يورو على أقل تقدير.

ويذكر بأن ريال مدريد قد فشل في الإنطلاق بشكل جيد في بداية الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، حيث جمع الفرق 5 نقاط فقط من أصل 9 نقاط في أول ثلاث جولات في الليجا، ليبقى الفريق في المركز الخامس حتى الآن.