عاجل.. تركي آل الشيخ يفتح النار من جديد على مجلس إدارة الأهلي المصري

وجه المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الاهلي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "الا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم الي اتصورت معاه في السحور برمضان وعملو جلسات وانعقادات هما فينهم دول على عضوة مجلس الاداره الي بتقول انا ماخذتش زيهم واهانت الجمهور في حسابها الشخصي".

وتابع : "مش دي الي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكو، وعارف ليه انا نزلت البوست ده والي قبله عشان اساعدك تبقى واديلك ذريعه وشماعه تعلق فيها أخطائك".

وواصل : "وبنصحك نصيحه قول عندي شد عضلي في اصباع رجلي اليمين الصغير وروح المانيا غير جو لغاية ما تهدى الامور هي عادتك ولا هاتشتريها".

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وكان المستشار تركي آل الشيخ قد نشر صورة له برفقة خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي خلال شهر رمضان الماضي.

وتسأل آل شيخ عن أين ردة فعل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مما نشرته رانيا علواني عضوة مجلس الإدارة في الفترة الأخيرة على صفحتها الرسمية.

وكانت التغريدة التي إعادة نشرها لمشجع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كالتالي :-

"بصراحة وبدون تحيز هى الوحيدة اللى بتفهم وتحترم فى مجلس ادارة الاهلى، ويكفى انها هى فقط اللى مقبلتش اهانة ترك ال الشيخ، لانها باختصار زى ما قالت مفيش على راسها بطحة ومخدتش ساعات فعلا ست بميت راجل شابوه دكتورة".

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